Eredivisie, il pronostico e le statistiche di Ajax-Volendam

In casa Ajax l'allarme suona già diverse settimane. I " Lancieri " con solamente cinque punti conquistati nelle precedenti sei giornate di campionato sono scivolati dal primo al quinto posto in classifica. Entrando nel dettaglio Brian Brobbey e compagni hanno prima perso per 2-1 contro il Psv e poi in rapida successione hanno sempre pareggiato contro Vitesse (2-2), Emmen (3-3), Nijmegen (1-1), Twente (0-0) e Feyenoord (1-1).

Per l'Ajax la sfida in programma alla "Johan Cruijff Arena" forse potrebbe rappresentare l'occasione giusta per tornare a vincere. Ad Amsterdam si presenta un Volendam, penultimo, che in trasferta vanta una sola vittoria e ben 21 gol al passivo (2,33 reti di media subite a partita).

Obiettivo tre punti, scopri il pronostico

I "Lancieri" in campionato hanno segnato la bellezza di 26 gol nelle prime 8 gare disputate davanti al proprio pubblico. In casa l'Ajax ha perso solamente contro il Psv mentre nelle restanti 7 partite ha fatto registrare 4 vittorie e 3 pareggi.

Sulla carta sembra una sfida senza storia. Il segno 1 moltiplica la posta solamente per 1.13 mentre la doppia chance X2 è proposta mediamente a 6.15. La possibilità che l'undici biancorosso riesca a segnare un gol sia nel primo che nel secondo tempo si gioca a circa 1.40. Per chi non è intenzionato a dare fiducia ai "Lancieri" c'è la "combo" che lega il Multigol 1-3 primo tempo al Multigol 1-3 secondo tempo.