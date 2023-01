Pronostico Atalanta-Sampdoria, le quote sorridono alla "Dea"

Nell'Olimpo delle squadre che lottano per un posto in Champions c'è anche la "Dea". L'Atalanta di Gasperini nelle prime quattro gare di campionato disputate nel 2023 ha realizzato la bellezza di 15 gol, un numero di reti che ha permesso all'undici bergamasco di centrare per due volte la vittoria (2-1 sul campo del Bologna e 8-2 al "Gewiss Stadium contro la Salernitana) e per due volte il pareggio (2-2 al "Picco" contro lo Spezia e 3-3 con la Juventus a Torino).