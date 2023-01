Napoli-Roma: i 4 risultati esatti più probabili per Gollo-Predictor

I 24 algoritmi predittivi basati su 122 parametri statistici tengono conto anche della condizione psicologica e delle rose che scenderanno in campo.

Il match ai decimali dovrebbe finire 2,00 a 1,25 ma ovviamente questi sono due parametri: che vuol dire in termini di esiti?

Intanto che i 4 risultati esatti più probabili sono, secondo Gollo, 1-1 // 2-1 // 1-0 // 2-0.

L'1-1 è quindi il risultato esatto più probabile ma anche l'unico dei 4 indicati in cui la Roma non soccombe.

Per quanto riguarda le quote, nella media dei siti di gioco l'1 è quotato 1,82 e per Gollo vale in effetti 1,83, l'X è quotato 3,57 e per Gollo vale 4,63 mentre il 2 è quotato 4,55 mentre Gollo vede la Roma meno sfavorita a 4,24.

Interessanti Under/Over 2.5 e GOAL/NO GOAL.

Gollo stima l'Over 2.5 di questa partita a quota 1,59 mentre viene offerto a 2,03 e valuta il GOAL a 1,62 contro l'1,93 dei siti di Gioco.

Ecco quindi che emerge il pronostico più probabile che però ha anche la quota più interessante che è la vera missione dell'algoritmo del CorrieredelloSport.

