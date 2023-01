Derby-West Ham, il pronostico nasce da una curiosità

Derby-West Ham è la sfida che chiude il programma dei sedicesimi di FA Cup . La squadra di David Moyes sta lottando per salvarsi in Premier League mentre i padroni di casa sono in corsa per fare il salto dalla League One alla Championship , la seconda divisione inglese.

Derby-West Ham, fai il tuo pronostico

Derby senza somma gol 2 in casa

Che il Derby abbia le sue possibilità di rendersi protagonista di un giant-killing lo dicono i numeri. McGoldrick e compagni non perdono (al 90') dal 21 ottobre (0-1 con l'Ipswich in League One) e in EFL Cup si sono arresi solo ai calci di rigore contro il Liverpool, bloccato sullo 0-0 nei regolamentari oltretutto nella tana dei Reds.

Di fronte c'è un West Ham che sta vivendo una stagione travagliata, caratterizzata da soli 17 gol segnati in 20 partite di campionato. Pochi anche i lampi in trasferta, uno di questi contro il Brentford nel turno precedente di FA Cup (1-0 firmato Benrahma) che ha permesso agli Hammers di presentarsi a questo step.

Le quote sorridono alla formazione di Premier League, segno 2 bancato a 1.65 a fronte di un segno 1 che quintuplica la posta. C'è un dato singolare su cui cade l'attenzione e che può orientare il pronostico.

Nelle partite ufficiali fin qui giocate in casa dal Derby in stagione non è mai uscita la somma gol 2. Il West Ham, nelle partite esterne di coppa e campionato, l'ha centrata una sola volta sul campo del Southampton (1-1).

Troppo azzardata la somma gol 2 "secca"? Occhio allora al Multigol 2-3 (due o tre reti al 90'), un'opzione offerta al doppio della posta.