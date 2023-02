Pronostico Monopoli-Picerno, pugliesi senza "X" in casa

Spettacolo in arrivo allo stadio " Vito Simone Veneziani ", sia il Monopoli che il Picerno stanno attraversando un ottimo periodo di forma. I " Gabbiani " prima di battere in trasferta l' Audace Cerignola per 3-1 avevano raccolto ben 8 punti nelle precedenti cinque sfide di campionato disputate contro la Juve Stabia (vittoria per 1-0), l' Avellino (0-0), il Crotone (match perso per 2-1), il Taranto (0-0) e il Gelbison (partita vinta con un netto 5-1).

Il Picerno al momanto vanta due punti in più in classifica del Monopoli. La compagine rossoblù in campionato ha perso 7 incontri su 24 ma nelle ultime 13 gare del torneo ha fatto registrare la bellezza di 8 vittorie, 4 pareggi e un solo ko.

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dei padroni di casa (il segno 1 è proposto a circa 2.15) ma visti gli ultimi risultati del Picerno non si possono escludere sorprese nel corso dei novanta minuti di gioco. Il Monopoli inoltre non ha ancora mai pareggiato davanti al proprio pubblico, la doppia chance X2 al triplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta per 1.60. In alternativa alla "X2" si può provare il Multigol Ospite 1-2 offerto mediamente a 1.70.