Scommesse Serie C, il pronostico e le statistiche di Gelbison-Audace Cerignola

Il programma della 25ª giornata del Girone C di Serie C mette a confronto il Gelbison e l' Audace Cerignola . La compagine campana nelle prime dodici gare di campionato disputate in casa ha raccolto la bellezza di 17 punti, Carmine De Sena e compagni con 12 gol all'attivo e 11 al passivo hanno perso soltanto contro la Juve Stabia (3-1), il Monterosi (1-0) e il Monopoli (5-1).

L'Audace Cerignola in trasferta è reduce dalla sconfitta subita sul campo del Catanzaro per 4-0 mentre nelle restanti 10 gare esterne di campionato ha fatto registrare soltanto 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Pochi gol in vista, scopri il pronostico

Il ruolino di marcia del Gelbison parla in maniera molto chiara. I rossoblù nelle prime 24 giornate di campionato hanno fatto registrare l'Under 2,5 in 18 occasioni. I campani in Serie C viaggiano a una media di 1,7 reti complessive (tra fatte e subite) a partita.

Con il passare delle giornate l'Audace Cerignola sta confermando sempre più di avere uno scarso feeling con il gol, sono soltanto 9 le reti messe a segno dai pugliesi lontano dai lidi amici. Poche reti nell'aria, la possibilità che il Gelbison centri il 19° Under 2,5 stagionale è in lavagna mediamente a 1.42.