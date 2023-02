Pronostico Chelsea-Fulham, l'1 dei Blues a 1.60

Dopo un faraonico mercato il Chelsea è chiamato a rispondere presente sul campo. I Blues sono di scena venerdì sera a Stamford Bridge per l'anticipo della 22ª giornata di Premier League contro il Fulham , avanti di due punti in classifica (31 contro 29) ma con una gara in più rispetto all'undici allenato da Potter .

Statistiche interessanti per le londinesi

Il Chelsea finora in campionato ha segnato e subìto piuttosto poco, 22 gol fatti e 21 subìti. Discorso opposto per il Fulham che trascinato dai gol di Mitrovic (11) è a meno 5 dal quinto posto, occupato dal Tottenham.

I Cottagers sono primi in classifica con riferimento alle uscite dell'Over 2,5: 16 in 21 partite giocate. Colpisce invece l'assenza della somma gol finale 2, che prima o poi dovrà pur iniziare a farsi vedere.

Il Chelsea ha collezionato l'Under 2,5 in 7 degli ultimi 8 incontri giocati in Premier, l'unico Over coincice (curiosità) con la sfida persa 2-1 con lo stesso Fulham al Craven Cottage lo scorso 12 gennaio.

Per i bookie c'è grande incertezza sul versante Under/Over 2,5, entrambi gli esiti sono offerti a 1.85. Chelsea favorito a 1.60 per la vittoria finale, il colpo del Fulham renderebbe 5.50 volte la posta.

Come pronostico si può tenere in considerazione la combo 1X + Multigol 2-4 anche alla luce del "ritardo" fatto registrare dal Chelsea in relazione alla somma gol 4: non si vede da ben 18 turni!