Pronostici Serie A, le quote e le statistiche di Sassuolo-Atalanta

Serie A , il confronto in programma al " Mapei Stadium " tra il Sassuolo e l' Atalanta promette spettacolo. La compagine allenata da Alessio Dionisi nell'ultima partita disputata in campionato ha battuto il Milan al " Meazza " per 5-2 mentre la " Dea " dopo aver realizzato la bellezza di 11 reti contro la Salernitana (8-2) e la Juventus (3-3) si è limitata a segnarne soltanto due contro la Sampdoria (2-0).

Fai ora i tuoi pronostici!

Show al Mapei Stadium, scopri il pronostico!

La squadra di Gasperini in trasferta con 18 gol all'attivo e 10 al passivo ha fatto registrare 6 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Per le quote Lookman e compagni partono con i favori del pronostico (il "2" paga circa 1.95) ma non si possono escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gioco. La "Dea" infatti ha sempre segnato e subito almeno un gol nelle precedenti 4 gare esterne di campionato, al "Mapei Stadium" la "combo" Goal+Over 2,5 moltiplica la posta mediamente per 1.78.