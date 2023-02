Le dritte di Gollo-Predictor per i pronostici

Gollo-Predictor è partito con 10.000 crediti e oggi ne gestisce oltre 500.000....non c'è trucco, ogni scheda è pubblicata prima e ogni giocata è pubblicata prima e c'è un estratto conto di fantacrediti.

Vediamo la selezione odierna da giocare sulla piattaforma fun entro le 15,00:

Cremonese-Lecce: Gollo prevede 0,94 Goal per la Cremonese e 1,50 Goal per il Lecce. E' chiaro, i match non finiscono 0,94 a 1,50 ma questi due indicatori servono a Gollo per ricavare i 4 risultati esatti più probabili e di conseguenza i pronostici più attendibili: 0-1 // 1-1 // 0-2 // 1-2. In ognuno dei 4 risultati esatti più probabili, il Lecce segna almeno un gol e questo è anche il pronostico: Cremonese-Lecce Segna Goal Squadra Ospite.

Wolves-Liverpool: 0,98 a 1,53 con 0,55 goal di scarto a favore di un derelittismo Liverpool in cerca di riscossa. I 4 possibili risultati esatti calcolati da Gollo sono 0-1 // 1-1 // 0-2 // 1-2. Il segno 2 paga 1,83 ma anche X2+Under 3.5 a 1,82: entrambi sono consigliati.

Borussia Dortmund-Friburgo: 3,00 a 1,57 con ben 1,43 goal a favore dei padroni di casa. Si rischia di cadere nel banale e invece con Gollo c'è sempre una quota interessante da scovare. I 4 risultati esatti più probabili sono 2-1 // 3-1 // 2-2 // 3-2 e così meglio tentare un 1X+GOAL a 1,96.

Roma-Empoli: tutti di aspettano la riscossa della Roma e in questo match il segno 1 è altamente probabile ma Gollo lo stima a 1,81 mentre viene offerto a 1,47. Gollo è anche uno strumento di "Value Bet". Il pronostico suggerito da GOLLO è Multigol 1-3 ma la redazione trova interessante anche Goal Squadra Ospite a 1,87: dopo le fatiche di Coppa Italia, la Roma potrebbe subire un goal dall'Empoli pur rimanendo favorita per la vittoria finale.

