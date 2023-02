Pronostico Torino-Udinese, granata senza "1" da sei giornate

L'Udinese invece ha conquistato la bellezza di 21 punti su 29 nelle prime 10 giornate di campionato (6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta) mentre nelle successive 10 è riuscita a vincere soltanto sul campo della Sampdoria.

Il Torino davanti al proprio pubblico con 7 gol fatti e 6 subiti ha centrato l'Under 2,5 in 8 occasioni su 9. I granata inoltre in campionato "ritardano" l'Over 1,5 primo tempo da ben 8 incontri consecutivi. Per le quote la squadra allenata da Juric parte favorita a 2.35 (nelle ultime 6 giornate con i granata in campo non è mai uscito il segno 1) mentre il "2" bianconero è offerto a circa 3.25.

L'Udinese nelle precedenti cinque trasferte di campionato ha segnato soltanto 4 gol, la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Under 3,5 è proposta a 1.70, in alternativa si può provare il Multigol Casa 1-2 a 1.55.