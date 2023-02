Scommesse Serie A, quote, pronostico e statistiche di Inter-Milan

Il derby non è mai una partita come le altre, l'Inter con una vittoria oltre a conquistare tre punti importanti in chiave Champions League confermerebbe ancor di più la supremazia cittadina mentre il club di Pioli con ulteriori tre punti in tasca effettuerebbe il sorpasso sui "cugini" in classifica e metterebbe la parola "fine" su una serie di 6 incontri consecutivi (coppa comprese) senza successi.

Fai ora i tuoi pronostici!

Porte violate al Meazza, scopri il pronostico

Al "Meazza" la squadra allenata da Simone Inzaghi parte con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna a 1.98 mentre il "2" rossonero si gioca mediamente a 3.70. La partita promette spettacolo, il "Diavolo" nelle precedenti 6 giornate di campionato ha sempre fatto registrare l'Over 2,5 al novantesimo. Entrambe le compagini hanno senza dubbio le carte in regola per andare a segno, da non escludere quindi la "combo" Goal+Over 2,5 al termine del secondo tempo.