Pronostico Verona-Lazio, l'Hellas è in modalità Under 2,5

Alle 18.30 di lunedì 6 febbraio un Verona che non ha mai pareggiato al Bentegodi (3 vittorie e 7 ko) riceve la Lazio , eliminata dalla Coppa Italia ma in corsa per un obiettivo importante come la Champions .

Verona-Lazio, fai il tuo pronostico

Quante reti al Bentegodi? Ecco i consigli e le relative quote

Un risultato positivo porterebbe a tre le gare senza sconfitta dell’Hellas: “impresa” mai riuscita in questo campionato agli scaligeri. L’1-1 in casa dell’Udinese ha fatto salire invece a 5 la striscia di Under 2,5 consecutivi, confermando allo stesso tempo che il Verona ha un gran feeling con l’esito Multigol 2-3 (centrato 15 volte su 20).

I biancocelesti in trasferta hanno incassato solo 6 reti e, sempre lontano dall’Olimpico, nei primi tempi solo la Juve è andata a segno contro la Lazio. Per le quote è l'undici capitolino a partire favorito anche se Lazovic e soci possono creare problemi a Sarri.

Capitolo pronostico. Come prima opzione piace il Multigol 2-4 a 1.55. L’Over 2,5 in controtendenza è un’ipotesi che sfiora il raddoppio.