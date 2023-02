Inter-Milan: per Gollo-Predictor può esserci la sorpresa

La combinazione di 122 dati statistici guidati da sapienti algoritmi predittivi e 3 fattori esogeni come Infortuni, condizione psicologica e stato di forma dell'undici previsto in campo, porta Gollo-Predictor ad identificare i goal attesi per le contendenti.

Nel caso di specie, il derby di Milano potrebbe finire:

INTER-MILAN 2,00 A 1,25 (vedi elaborazione completa)

"Vabbè ma le partite non finiscono 2,00 a 1,25!!!"....e anche voi avete ragione ma con questi due parametri, Gollo ricava i 4 risultati esatti più probabili che sono:

1-1 // 2-1 // 1-0 // 2-0 (vedi tutti i prono di Gollo)

In 3 dei 4 risultati esatti più probabili, l'Inter è vincente ma attenzione, il risultato esatto più probabile in assoluto è il pareggio: 1-1

Per Gollo le quote reali, non influenzate dal mercato per questo match sono:

Segno 1: 1,83 offerto invece a 2,01, Segno X 4,63 offerto a 3,42, Segno 2 4,24 offerto a 3,84

Per Gollo l'Over 2,5 vale 1,59 e viene offerto a 1,93 ed è quindi molto conveniente così come il GOAL che vale 1,62 mentre viene offerto a 1,78.

A rischiarla tutta, Over 2.5+GOAL è la quota più rischiosa ma anche la più interessante, bene anche l'Over 2.5 mentre i più timorosi possono rischiarsi serenamente l'Over 1.5.

