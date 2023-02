Pronostico Rayo-Almeria, fiducia a Falcao e compagni

Il Rayo Vallecano è una delle sorprese più belle della Liga edizione 2022/23. La squadra allenata da Iraola è reduce dalla vittoria esterna col Villarreal , risultato che tiene vive le speranze madridiste di centrare una qualificazione in Europa la prossima stagione. L'avversario di turno è l' Almeria , dunque alla portata di Falcao e compagni: basti pensare che solo 3 dei 22 punti totali l'Almeria li ha conquistati in trasferta dove campeggia lo zero alla voce " vittorie esterne ".

Rayo-Almeria, fai il tuo pronostico

Rayo a segno nel primo tempo? La quota è conveniente

Il Rayo ha sempre fatto bene in casa quest'anno dove ha sì perso le ultime due gare interne ma contro signore squadre come Betis e Real Sociedad. L'impresa più splendente è il 3-2 al Real Madrid datato 7 novembre.

L'Almeria come detto fuori casa proprio non va e il suo modesto score da trasferta è finora eguagliato solo dal fanalino di coda Elche.

Ci sono dunque i presupposti per orientarsi sul segno 1, offerto a 1.75. Da segnalare poi che il Rayo non chiude in vantaggio al riposo da 8 giornate consecutive. Per la cronaca, l'1 primo tempo vale circa 2.35 mentre l'Over 0,5 casa 1° tempo si gioca a un comunque interessante 1.80.