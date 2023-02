Pronostico Salernitana-Juventus, segno 2 a quota 1.57

La 21ª giornata di Serie A si chiude martedì 7 febbraio all'Arechi, teatro di Salernitana-Juventus . Match da vincere per i bianconeri di Allegri per ritrovare certezze anche in campionato dopo la vittoria sulla Lazio che vale la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter . La Juve dopo 8 vittorie di fila ha collezionato un solo punto nelle ultime tre giornate mentre la Salernitana , che era a secco da ben 7 turni (2 pareggi e 5 ko), ha ritrovato il successo espugnando il Via del Mare di Lecce .

Salernitana-Juventus, fai il tuo pronostico

Il Multigol 3-4? Una giocata ambiziosa dalla quota conveniente

Meritano rilievo alcune statistiche fatte registrare dalla Juve in campionato. Contro il Monza i bianconeri hanno collezionato per la prima volta il parziale/finale 2/2. Un esito che se dovesse riproporsi all'Arechi regalerebbe una quota pari a 2.30. Ma c'è dell'altro che bolle in pentola.

La Juve formato trasferta ha sempre centrato l'Under 2,5 eccezion fatta per la sfida col Napoli, persa 5-1. A conti fatti, nessuna gara esterna della Vecchia Signora è terminata con tre o quattro reti totali: il che vuol dire, ancora nessuna uscita dell'opzione Multigol 3-4 con la Juve impegnata lontano dallo Stadium.

Per chi crede che questo "zero" possa essere cancellato, il Multigol 3-4 con la Salernitana vale 2.50. Sia chiaro, si tratta di una giocata ambiziosa. Con la Juve in campo anche un'opzione più standard come l'Over 2,5 non è affatto scontata. I bookie a tale proposito bancano mediamente a 1.85 sia l'Under che l'Over.