FA Cup, pronostico e statistiche di Burnley-Ipswich

Tra le varie squadre che sono rimaste in lizza per vincere l' FA Cup ce ne sono ancora alcune che militano nelle serie minori inglesi. Dopo aver pareggiato per 0-0 nel match d'andata Burnley (capolista in Championship ) ed Ipswich (terzo in Legue One ) si giocano al " Turf Moor " il passaggio agli ottavi di finale del torneo. Il club che riuscirà ad imporsi in questo incontro andrà a sfidare la vincente di Fleetwood-Sheffield Wed nel turno successivo.

Le quote pendono tutte dalla parte del Burnley. La squadra allenata da Vincent Kompany in questa stagione non ha ancora mai perso nei lidi amici. I "Clarets" con 32 reti all'attivo e 12 al passivo hanno fatto registrare 11 vittorie e 4 pareggi nelle prime 15 gare disputate in campionato davanti al proprio pubblico.

In trasferta l'Ipswich è reduce invece da cinque match nei quali non è mai riuscito a conquistare i tre punti (3 pareggi e 2 sconfitte), i "Blues" in quattro di queste cinque gare sono però sempre riusciti a segnare almeno un gol.

Il successo dei padroni di casa moltiplica la posta per circa 1.90 mentre il "2" è in lavagna a 4. Per chi vuole provare un esito alternativo al segno 1 c'è la "combo" 1X+Multigol 2-5 proposta mediamente a 1.65.