Scommesse DFB Pokal, ecco il pronostico di Eintracht-Darmstadt

In Germania è tempo di DFB Pokal , uno degli ottavi di finale in programma mette a confronto l' Eintracht e il Darmstadt . Al " Deutsche Bank Park " l'undici di Francoforte si presenta all'appuntamento dopo aver eliminato con facilità prima il Magdeburg (4-0) e poi il Kikers Stoccarda (2-0). Più tortuoso il cammino del Darmstadt che per giungere agli ottavi di finale ha dovuto prima battere l' Ingolstadt (3-0) e poi il M'gladbach (2-1).

Possibili entrambe le porte violate al 90'

Per le quote l'Eintracht parte favorito a 1.50 ma non si possono escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gioco. Il Darmstadt, capolista del campionato cadetto tedesco, in questa competizione è già riuscita ad eliminare una squadra militante in Bundesliga. Il Goal al triplice fischio dell'arbitro è proposto mediamente a 1.68.