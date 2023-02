Coppa di Francia, quote equilibrate in Tolosa-Reims

In Ligue 1 c'è una squadra che con il passare delle settimane si è tolta di dosso l'appellativo di "autentica sorpresa" ed è diventata senza dubbio una "piccola realtà" del calcio francese. Il Reims guidato dal giovane tecnico belga William Still (nato nel 1992) è pronto a stupire anche in coppa dopo aver conquistato sempre almeno un punto nelle precedenti 14 giornate di campionato (5 vittorie e 9 pareggi).

Il Tolosa, padrone di casa e prossimo avversario dei biancorossi, è reduce dalla sconfitta esterna contro il Psg (2-1). La compagine biancoviola però in casa è senza dubbio una squadra difficile da battere, Thijs Dallinga e compagni nelle prime 11 gare interne di Ligue 1 hanno fatto registrare 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Match equilibrato, scopri il pronostico

Per le quote questo incontro si preannuncia molto equilibrato, il segno 1 è offerto a circa 2.35 mentre il "2" è in lavagna a 2.90. La partita mette in palio l'accesso ai quarti di finale del torneo, a differenza di quanto accaduto nell'ultimo precedente tra le due squadre (1-0 per il Tolosa) non si può escludere il Goal al triplice fischio dell'arbitro.

Il Reims si presenta allo "Stadium Municipal" dopo aver battuto per 3-0 i Les Herbiers mentre il Tolosa nel turno precedente ha eliminato l'Ajaccio grazie alle reti di Zakaria Aboukhlal e Rafael Ratao (2-0). In questo match il Multigol 2-3 è proposto mediamente a 2.05.