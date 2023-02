Coupe de France, il Lille di Fonseca sfida il Lione: quote e pronostico

La Coppa di Francia per salvare una stagione fin qui deludente. Lione e Lille , rispettivamente nono e sesto in Ligue 1 , si sfidano per guadagnare il pass per i quarti di Coupe de France. Si entra dunque nel vivo dopo le "schermaglie" dei turni precedenti dove le due formazioni hanno eliminato squadre di livello inferiore.

Lione-Lille, fai il tuo pronostico

OL favorito, ecco una combo da provare

Il Lione ha perso lo smalto dei bei tempi, in campionato è solo 8° per numero di punti ottenuti in casa e nonostante l'età che avanza è sempre il solito Lacazette (13 reti in Ligue 1) a tirare la carretta.

Il Lille di Paulo Fonseca viene dal prezioso 3-1 ottenuto a spese del Rennes, che avvicina i "mastini" al quinto posto in classifica. Rendimento che resta tuttavia altalenante in trasferta dove si registra anche il ko per 1-0 in campionato contro il Lione (firmato Lacazette) in data 30 ottobre.

Per le quote è l'OL a partire favorito, il segno 1 al 90' paga 2.05 mentre pareggio e segno 2 si trovano a 3.50 e a 3.40.

Il pronostico? Può essere opportuno tenere d'occhio la combo 1X più Under 3,5 a 1.83.