Pronostici Coppa di Francia, l'Angers ospita il Nantes

Il programma degli ottavi di finale di Coppa di Francia mette a confronto l' Angers e il Nantes . Le due squadre al momento stanno attraversando un periodo di forma completamente differente. I bianconeri (ultimi in Ligue 1 ) hanno conquistato solamente un punto nelle precedenti 14 giornate di campionato mentre i gialloverdi con il 2-0 inflitto in trasferta all' Ajaccio si sono portati a +7 sulla zona retrocessione. Il Nantes con 8 gol realizzati e 4 subiti ha fatto registrare 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sola sconfitta nelle ultime 8 gare di Ligue 1 .

Gialloverdi al "Raymond-Kopa", scopri il pronostico

Le quote del match in programma al "Raymond-Kopa" non vedono una delle due squadre partire nettamente con i favori del pronostico. Il segno 1 moltiplica la posta per 2.45, il pareggio si gioca mediamente a 3.20 mentre il "2" vale circa 2.85.

L'Angers nelle precedenti 5 gare di campionato disputate davanti al proprio pubblico ha fatto registrare sempre il risultato esatto "1-2". La possibilità che questo incontro termini con la "combo" X2+Over 1,5 è proposta a 2.05.