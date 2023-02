Coppa di Francia, aria di Goal in Marsiglia-Psg

Sembra una finale ma è soltanto un ottavo : Marsiglia e Psg si sfideranno mercoledì sera al Velodrome (ore 21.10) per contendersi un posto nei quarti di Coppa di Francia . In Ligue 1 , il 16 ottobre, vinse 1-0 il Paris con un gol di Neymar .

Marsiglia-Psg, fai il tuo pronostico

Psg favorito ma... scopri il pronostico

Non è stato un inizio anno scintillante per il Psg che aveva cominciato malissimo perdendo 1-3 sul campo del Lens, in campionato. Poi, nelle successive 7 partite tra Ligue 1 e Coppa di Francia, Messi e compagni hanno perso solo una volta ma subendo gol in 5 occasioni su 7.

Percorso quasi opposto per l'OM di Tudor che dopo aver inanellato 6 successi e un pareggio in questo 2023 è incappato nella sconfitta casalinga (1-3) con il Nizza nell'ultimo turno di campionato. Ultimo turno in cui il Psg (privo degli infortunati Mbappé e Neymar) ha battuto con sofferenza il Tolosa per 2-1.

Per le quote il 2 parigino al 90' vale 2.15, l'1 del Marsiglia triplica la posta. Il Goal sulla carta rappresenta una scelta affidabile, l'offerta si aggira intorno all'1.50. Intrigante l'opzione Multigol 2-3 in lavagna a 2.10.