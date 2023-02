Milan-Torino: le quote, il pronostico e i possibili marcatori

Rialzare la testa dopo aver perso un derby (il secondo nel giro di 18 giorni) non è mai semplice ma il Milan contro il Torino dovrà trovare un modo per ritornare il prima possibile al successo.

Il "Diavolo" in questo inizio di 2023 ha vinto soltanto contro la Salernitana (2-1). I rossoneri, considerando soltanto il campionato, dopo aver conquistato i tre punti all'Arechi hanno fatto registrare prima un doppio pareggio contro la Roma (2-2 al Meazza) e il Lecce (2-2 al "Via del Mare") e poi sono sempre usciti sconfitti dalle sfide disputate contro Lazio (4-0 in trasferta), Sassuolo (5-2 al Meazza) ed Inter (1-0). Da segnalare inoltre l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino e la sconfitta in Supercoppa contro i cugini nerazzurri.

Al "Diavolo" servono i tre punti

A causa di questi risultati il Milan è scivolato dal secondo al sesto posto in classifica. La compagine allenata da Stefano Pioli ora non solo non è più in lizza per vincere lo Scudetto (il Napoli capolista ha 18 punti di vantaggio sui rossoneri) ma si trova anche fuori dalla zona Champions.

Il Torino si presenterà al Meazza senza nulla da perdere, i granata in caso di sconfitta contro il Milan si manterrebbero comunque a debita distanza dalla zona retrocessione (il Verona terz'ultimo si trova a -16) mentre se dovessero centrare il successo recupererebbero ulteriore terreno sulla zona Europa.

Per le quote Rafael Leao e compagni partono con i favori del pronostico, il segno 1 moltiplica la posta per 1.83 mentre la doppia chance X2 si gioca mediamente a 1.95. Il Torino nelle precedenti 6 trasferte di campionato non ha mai subito più di due gol e negli ultimi cinque match giocati al Meazza (coppe comprese) contro i rossoneri ha fatto registrare sempre l'Under 2,5. Ci può stare il Multigol Casa 1-2 al triplice fischio dell'arbitro.

Da segnalare che nel nuovo anno Rafael Leao non ha ancora mai timbrato il cartellino davanti al proprio pubblico. La possibilità che il portoghese vada a segno contro i granata è in lavagna a circa 3.25 mentre l'opzione "primo marcatore" è proposta a 6.50.