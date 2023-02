Pronostico Cadice-Almeria, vince la paura? Cosa dicono le quote

Cadice-Girona, fai il tuo pronostico

Girona, quarto Under di fila? Scopri la quota

Per il Girona il 20° tentativo è stato quello buono, quello del clean sheet, dopo che nelle precedenti 19 partite Stuani e compagni avevano sempre incassato almeno una rete.

Anche il Cadice ha il problema dei tanti gol subìti (33 contro i 29 del Girona) e in un match importante come questo entrambe dovranno tenere alta la guardia, fino alla fine. Da segnalare che in Liga nessuno ha subìto più gol del Cadice (23) nei secondi tempi.

Gli andalusi però dispongono anche di argomenti in loro favore. Dopo le prime tre sconfitte interne non hanno più perso nelle successive sette gare al Nuevo Mirandilla. Di contro c'è un Girona che ha fatto bottino pieno solo in casa dell'Elche ultimo in classifica.

L'anticipo di campionato si presenta all'insegna dell'equilibrio, il Girona è di poco favorito a 2.55 con il Cadice proposto vincente a 2.90. Il Girona viene da tre partite caratterizzate da No Goal, Under 2,5 e X primo tempo. Altro match con massimo due reti totali? Tale ipotesi è offerta a 1.65.