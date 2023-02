Marcatori Serie A, Lo Scomm ha tanti consigli in... serbo

Anche la scorsa settimana Lo Scomm ha colpito nel segno. Centrato un terno di marcatori ( Abraham, Kvaratskhelia e Vlahovic ) da ben 18 volte la posta . Intuizioni vincenti che non arrivano a caso, il tipster è un grande appassionato di calcio (e Fantacalcio) ed è uno dei motivi per cui è seguitissimo sul web . Ecco nuovi Fantaconsigli a beneficio di chi è in cerca di indicazioni su marcatori , ammoniti , assistman . Insomma, per chi ne mastica, “ bonus ” e “ malus ”.

Lecce-Roma

Partiamo con un difensore. Ibanez e Smalling quest’anno gli stanno rubando la scena, lui - Gianluca Mancini - che viene etichettato come “difensore col vizio del gol”. Contro i giallorossi salentini il centrale di Josè Mourinho avrà modo di provare qualche sortita sui calci piazzati, con traiettorie sempre magistralmente disegnate da Pellegrini e Dybala. E chissà che il “23” della Roma non possa festeggiare un gol tutto suo. Quota invitante, pari a ben 25 volte la posta!

Lazio-Atalanta

Koopmeiners è il pilastro del centrocampo atalantino, di lui Gasperini non può fare a meno visto che l’olandese ha anche segnato 6 reti in questo campionato. Giocatore completo, che può far bene contro la Lazio e magari trovare anche il settimo sigillo. A quota 6.50 va assolutamente provato, a Fantacalcio... non occorre neanche pensarci se schierarlo o meno!

Juventus-Fiorentina

La scorsa settimana Dusan Vlahovic ne ha fatti due alla Salernitana, confermando che Allegri aveva ragione: è in formissima. Per il serbo missione continuità, contro la “sua” ex squadra. Occhio perchè la quota è invitante trattandosi di un bomber di razza. Vlahovic che segna alla Fiorentina si gioca a 2.75.

Napoli-Cremonese

Ogni attaccante gioca per la sua squadra ma sotto sotto un pensierino al titolo di capocannoniere lo fa eccome. Victor Osimhen non fa eccezione, il nigeriano ha timbrato il cartellino 16 volte in questo campionato e vuole tenere a debita distanza gli immediati inseguitori, Lookman e Lautaro Martinez (12 gol a testa). Allo stadio “Diego Armando Maradona” arriva la Cremonese di Ballardini, occasione ghiotta per rimpinguare il bottino. Osimhen marcatore a quota 1.80.

Sampdoria-Inter

Un gol segnato a inizio stagione, poi tanti infortuni e poi un graduale ritorno in gruppo. Romelu Lukaku per vedere davvero la luce in fondo al tunnel ha bisogno di ritrovare il gol, la miglior medicina per ogni attaccante. Il belga dell’Inter può andare a segno contro la Sampdoria, l’eventualità si gioca a 2.65.

Milan-Torino

Nikola Vlasic è l’ispiratore della manovra granata. Contro il Milan il fantasista croato dovrebbe ritrovare posto nell’undici titolare e con la sua verve può mettere in difficoltà la retroguardia di un Milan di per sè frastornato dai risultati deludenti dell’ultimo periodo. L’ultimo gol di Vlasic in Serie A risale al 9 novembre, Torino-Sampdoria 2-0. Il ritorno al gol di Nikola vale 5.50.