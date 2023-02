Pronostico Empoli-Spezia, liguri senza X in trasferta

Suona l'allarme in casa Spezia dopo le tre sconfitte consecutive che avvicinano i liguri al terz'ultimo posto (+4 sul Verona). Sabato pomeriggio al Castellani la squadra di Gotti sfida l' Empoli , sconfitto 2-0 dalla Roma ma per nulla ridimensionato e in fiducia dall'alto dei suoi 26 punti in classifica .

Empoli-Spezia, fai il tuo pronostico

Al Castellani primo tempo in parità? Ecco la quota

Aspettando Nzola Gotti chiede al nuovo arrivato Shomurodov i gol necessari per ripartire di slancio verso la salvezza. Lo Spezia non segna da tre gare di fila e in trasferta continua a far registrare il peggior attacco con soli 4 gol segnati.

Numeri che fanno pendere le quote dalla parte degli uomini di Zanetti. Per Better e GoldBet l'1 vale 2.05, il pareggio (mai centrato dallo Spezia fuori casa) paga 3.35 mentre il 2 è proposto a 3.70. Su Cplay e Begamestar invece la vittoria dell'Empoli è offerta a 2.06, pareggio a 3.42 e blitz ligure a 3.66.

Il match potrebbe regalare un risultato di parità al riposo, l'X primo tempo è in lavagna a 2.10. Per le scommesse si può tenere in considerazione anche la doppia possibilità "X primo tempo o X finale".