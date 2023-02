I pronostici di Pengwin sulla Serie A, in evidenza Lazio-Atalanta

La 22ª giornata di Serie A è iniziata con l'anticipo Milan-Torino . Ci sono altre nove partite da analizzare e inquadrare in chiave pronostici e chi meglio di Pengwin può fornire indicazioni e spunti utili per gli appassionati di scommesse . Pengwin è il tipster più famoso sul web, seguitissimo sul suo profilo Instagram dove circa 820 mila followers sono sempre attenti ai contenuti da lui pubblicati.

Per questo weekend di campionato Pengwin dà ampio risalto allo spareggio Champions dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta.

Lazio-Atalanta, una sfida a suon di reti

Alle ore 20.45 di stasera andrà in scena all’Olimpico la sfida tra Lazio e Atalanta, con le due squadre chiamate a far punti utili in chiave Champions.

Sarri vuole meno cali. I biancocelesti nell’ultimo turno hanno steccato nella trasferta di Verona, pareggiando 1-1 al termine di un match ampiamente alla portata dei capitolini e non riuscendo così a guadagnare troppo terreno sul Milan fermato nel derby. Ora contro la Dea la Lazio non può sbagliare, visto che una sconfitta potrebbe complicare le cose in vista del prosieguo della stagione.

La Dea dal canto suo ha steccato nell’ultimo turno di Serie A, perdendo la sfida esterna con il Sassuolo. La squadra bergamasca dovrà cercare di tornare quella vista due settimane fa se vuole riuscire a portare via punti da un campo difficile come quello dell’Olimpico, chiedendo il massimo ai suoi giocatori migliori per riuscire a far saltare il banco.

Alla luce del potenziale offensivo delle due formazioni, per questa gara si può optare per l'opzione Goal. L’attacco di ciascuna delle due è formazioni è in grado di far male alla retroguardia avversaria. Per i biancocelesti ormai è pienamente recuperato Immobile, a secco da tempo e intenzionato a rifarsi, mentre per la Dea Lookman, sostituito al 45’ nell’ultima gara, vuole tornare a lasciare il segno.

Juve-Fiorentina, i bianconeri credono nell'Europa

La squadra di Allegri dopo la sconfitta contro il Monza si è rifatta alla grande, vincendo contro la Salernitana lo scorso martedì con un perentorio 0-3 e ritrovando soprattutto bomber Vlahovic, rientrato in grande stile con una doppietta. I bianconeri occupano al momento la decima posizione e, in attesa di nuovi sviluppi legati alla penalizzazione, devono comunque evitare passi falsi per rimettersi in pista per l’Europa.

I viola dopo aver impressionato lo scorso anno stanno facendo fatica in questa stagione e sono oltretutto reduci dalla sconfitta contro il Bologna della scorsa settimana. La squadra di Italiano continua ad alternare prestazioni di livello a passi falsi inaspettati, che non le consentono di prendere ritmo.

Il consiglio? Una combo 1X+Under 3,5, dando fiducia a una Juve che sembra più matura e più capace di gestire meglio i vari momenti della gara.

Samp-Inter, Stankovic prepara lo scherzo da ex?

I blucerchiati ci stanno provando in tutti i modi a recuperare punti fondamentali in ottica salvezza ma anche nell’ultimo turno sono stati beffati a tempo ormai scaduto dal rigore trasformato da Pessina.

La squadra di Stankovic continua ad occupare la penultima posizione e al momento, con mezzo campionato davanti, già si trova quasi di fronte ad un bivio, visto che la distanza dal quart'ultimo posto è di 8 lunghezze.

L'Inter ha vinto nello scorso turno dominando il lungo e il largo nel derby di Milano e al momento si è issata al secondo posto solitario di classifica.

Inzaghi vuole continuità dai suoi, per blindare almeno un posto tra le prime quattro: fondamentale sarà non steccare questo tipo di gare.

La scelta cade sul segno 2 a favore dei nerazzurri, sulla carta decisamente superiori ai blucerchiati in una gara che si annuncia sì combattuta ma in cui alla lunga gli uomini di Inzaghi dovrebbero prevalere.

Per l'analisi di tutte le altre partite di Serie A e l'approfondimento dei match dei principali campionati europei

Iscrivendosi al canale YouTube di Kristian Pengwin si possono trovare le repliche di tutte le precedenti puntate di Kickoff.

