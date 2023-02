Serie A, domenica si parte con Udinese-Sassuolo, ecco il pronostico

La splendida Udinese ammirata nelle prime 10 gare del torneo (8 vittorie) sembra aver perso la retta via, i friulani nelle precedenti 10 giornate di campionato hanno fatto registrare soltanto una vittoria, 5 pareggi e 4 sconfitte.

La squadra allenata da Andrea Sottil davanti al proprio pubblico ha centrato l'esito Goal in ben 7 occasioni. Vincere per il Sassuolo sarebbe importantissimo, in attesa del risultato di Verona-Salernitana i neroverdi si porterebbero a +13 sulla zona retrocessione. Impresa non semplice, il segno 2 infatti è proposto a 3.60. I bianconeri però in casa subiscono un gol esatto di media a partita, lecito quindi provare il Multigol Ospite 1-2 in lavagna a 1.57.