Pronostico Napoli-Cremonese, quote ok per i partenopei

Il club partenopeo per il momento ha surclassato tutte le squadre che si sono presentate al "Maradona" anche in Champions League. La compagine allenata da Luciano Spalletti nel gruppo A ha sempre avuto la meglio su squadre del calibro di Liverpool (4-1), Ajax (4-2) e Rangers (3-0).

In questa stagione soltanto la Cremonese, prossimo avversario dei partenopei in campionato, è riuscita a battere il Napoli in casa. In occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia i grigiorossi di Davide Ballardini riuscirono ad eliminare gli azzurri ai calci di rigore (2-2 il risultato al novantesimo).

Fai ora i tuoi pronostici!

Azzurri favoriti, scopri il pronostico

Questa sfida mette a confronto la prima e l'ultima potenza del campionato, per le quote non ci sono dubbi e vedono il Napoli partire nettamente con i favori del pronostico. Il segno 1 è in lavagna solamente a 1.18 mentre la doppia chance X2 è proposta mediamente a 4.65. I partenopei nelle precedenti 5 gare interne del torneo sono riusciti a realizzare almeno un gol per tempo in 4 occasioni. In questo match l'opzione "Squadra 1 segna nei due tempi: Si" moltiplica la posta per 1.67. L'Over 2,5 invece si gioca a 1.45.