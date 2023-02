Gollo:parte l'iniziativa "Un Pullman di crediti"

In molti si sono domandati come abbia fatto Gollo-Predictor a partire con 10.000 crediti e ad arrivare a oltre 500.000.

Onestamente, qualcuno ha anche sospettato il trucco ma poi ha scoperto che i pronostici sono stati tutti pubblicati prima e archiviati sull'APP.

Oggi c'è la possibilità di rispondere a questa domanda scoprendo non più e non solo come Gollo elabori i pronostici ma anche come gestisce il proprio Bankroll.

Basterà seguire il Gruppo Telegram di Gollo per ricevere tutte le giocate per provare ad arrivare da 25 a 100 crediti. Ovviamente potete scegliere di giocarne di più o di meno a seconda del bankroll di cui disponete sul gioco corrieredellosport.fun: l'importante è mantenere le proporzioni.

Si inizia alle 12,30

Udinese-Sassuolo: l'elaborazione di Gollo ci racconta di un match in cui mi aspetto 2,00 GOAL dell'Udinese e 1,26 del Sassuolo. I due parametri ci servono soprattutto per calcolare i 4 risultati esatti più probabili che sono:

1-1 // 2-1 // 1-0 // 2-0

Gollo riscrive le quote del match (tra parentesi le quote medie dei bookmaker):

Segno 1: 1,83 (2,01), Segno X 4,63 (3,54), Segno 2 4,19 (3,70), Under 2,5 2,72 (1,92) Over 2,5 1,58 (1,79), GOAL 1,61 (1,68)

Nonostante uno dei 4 risultati esatti è 1-0, l'ideale per questo match è giocare: 1X+OVER 1.5

Per l'iniziativa "Un Pullman di crediti" dobbiamo giocare 40 Fantacrediti a 1,64.

Per arrivare a 100 crediti in giornata, basterà seguire i consigli di Gollo-Predictor sul Gruppo Telegram