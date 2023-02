Verona-Salernitana, il pronostico dello "spareggio" salvezza

Verona-Salernitana, fai il tuo pronostico

Al Bentegodi segnano entrambe? Scopri la quota del Goal

Il Verona sa che è il momento di spingere. Senza... esagerare, nel senso che nelle ultime sei giornate di campionato gli scaligeri sono andati a braccetto con l'Under 2,5. La Salernitana, avanti di 7 lunghezze in classifica rispetto ai veneti, ha invece collezionato l'Over 2,5 in 14 delle 21 partite fin qui disputate.

Se si parla di Goal invece le strade si incrociano: per l'Hellas si registrano 13 uscite contro le 12 della Salernitana. La chiave del rebus potrebbe essere proprio qui.

L'ipotesi "Segnano entrambe" vale 1.85, che è anche la quota assegnata alla vittoria dell'Hellas. Interessante la giocata Multichance "Goal o Over 2,5" in lavagna a 1.55.