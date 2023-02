Pronostico Liverpool-Everton, Klopp favorito ma...

La 23ª giornata di Premier League si chiude con il sentitissimo derby Liverpool-Everton. In classifica i Reds hanno 11 punti in più rispetto ai Toffees che però hanno il morale dalla loro parte dopo l'1-0 all'Arsenal capolista della scorsa settimana. Esordio da applausi quindi per Dyche, chiamato ora a ripetersi contro Klopp.