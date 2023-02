Scommesse Liga, ecco il pronostico di Espanyol-Real Sociedad

Chi per la salvezza , chi per la Champions . Nel Monday night di Liga si sfidano Espanyol e Real Sociedad . I biancoblù hanno pareggiato ben 9 volte in 20 giornate e rappresentano un ostacolo impegnativo per l'undici basco, castigato dal Valladolid la scorsa settimana.

Espanyol-Real Sociedad, fai il tuo pronostico

Occhio ai precedenti

Tanti pareggi dunque per l'Espanyol ma ancora nessuno 0-0, risultato che la Real Sociedad ha collezionato solo contro il Real Madrid il 29 gennaio scorso. I baschi puntano a consolidare il loro terzo posto in classifica sul campo di una squadra ostica, che in casa ha vinto solo con Betis e Valladolid ma che in generale non ha segnato solo 3 volte in 20 turni di Liga.

Occhio ai "ritardi". Espanyol senza somma gol 3 in casa mentre la Real Sociedad versione trasferta "cerca" il suo primo 1-1.

Per le quote è favorita la squadra messa meglio in classifica, il 2 si gioca a 2.30 mentre il pareggio triplica la posta e l'1 oscilla tra 3.30 e 3.50. Negli ultimi quattro precedenti la Real Sociedad ha vinto tre volte con un gol di scarto, lo stesso ha fatto l'Espanyol nel quarto di questi scontri diretti considerati.

Il pronostico? Occhio al Multigol Casa 1-2 che a 1.67 sembra ben pagato.