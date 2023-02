Pronostico Milan-Tottenham, che sfida tra Pioli e Conte

Milan-Tottenham, fai il tuo pronostico

Ecco come arrivano le due squadre alla sfida

A questa fase del torneo, dopo la lunga sosta, è importante vedere come arrivano le due formazioni all'appuntamento.

Con le ossa rotte gli inglesi, annichiliti dal Leicester nell'ultima di campionato e tornati a Londra con quattro gol sul groppone. Per gli Spurs si è trattato del quarto ko in questo 2023.

Il Milan ha vinto la prima e l'ultima del nuovo anno, risultati che non mascherano le difficoltà del Diavolo che sta provando a tirarsi fuori da un periodo molto difficile, caratterizzato dalle sconfitte in Supercoppa con l'Inter e in Serie A con la Lazio (0-4).

Il match per le quote è un bel rebus, il Milan parte di poco favorito a 2.60 contro il 2.70 previsto per il segno 2. In questo 2023 il Tottenham non ha ancora pareggiato, la X renderebbe 3.35 volte la posta.

Il pronostico? Meglio non andare oltre un cauto Multigol Casa 1-2 con il "solito" Giroud, che bene conosce il Tottenham, possibile marcatore. Una rete del francese in qualsiasi momento del match paga 3.10.