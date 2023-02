Championship, il Coventry ospita il Millwall, ecco il pronostico

Il programma della 32ª giornata di Championship mette a confronto il Coventry e il Millwall . I padroni di casa nell'ultima partita disputata in campionato hanno pareggiato alla " Coventry Building Society Arena " contro il Luton (1-1) mentre la formazione ospite è reduce dal successo ottenuto in trasferta contro il QPR (2-1).

L'obiettivo del Millwall (quinto in classifica) ora è quello di confermarsi anche sul campo di un Coventry che al momento naviga tranquillo nella parte centrale della classifica (gli azzurri si trovano a+10 sulla zona salvezza e a -7 sulla zona playoff).

Millwall in trasferta? Occhio al "ritardo"

Analizzando i ruolini di marcia delle due squadre in campo si nota subito come i "Leoni" non abbiano mai fatto registrare il segno X nelle ultime 6 trasferte mentre il Coventry ha conquistato esattamente un punto in tre delle precedenti 5 gare interne di campionato. La possibilità che questo incontro termini in parità si gioca a 3.25 mentre la "chance mix" "X o Goal" paga circa 1.60.