Scommesse Champions League, le statistiche e il pronostico di Dortmund-Chelsea

Chelsea avvisato... mezzo salvato! Per i "Blues" uscire imbattuti dal "Signal Iduna Park" non sarà di certo un'impresa semplice. Il Dortmund ha sempre vinto nelle prime sei gare ufficiali del 2023 (5 successi in Bundesliga e 1 in DFB Pokal), i gialloneri in casa sono reduci dal doppio trionfo ottenuto prima contro l'Augsburg (4-3) e poi contro il Friburgo (5-1).