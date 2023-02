Barcellona-Manchester Utd, spagnoli favoriti: i pronostici per le scommesse

Barcellona-Manchester United, fai il tuo pronostico

Show al camp Nou, ecco quanto paga la combo Goal+Over 2,5

L'ultima sconfitta rimediata dal Barcellona in stagione risale al 26 ottobre, ko interno per 3-0 contro il Bayern in Champions League. I blaugrana proveranno la scalata nella seconda competizione continentale per club partendo dalla sfida contro un Man United beffato dalla Real Sociedad nei gironi di Europa League (stessi punti ma un gol di differenza pro-baschi). Un avversario in gran forma, che ha perso solo uno degli ultimi 15 incontri ufficiali: un ko giustificato, contro l'Arsenal capolista in Premier League. Di più, in 13 di queste 15 gare considerate i Red Devils hanno segnato almeno due reti.

Le quote sposano la tesi spagnola, per Better e GoldBet l'1 vale 1.75, il pareggio si gioca a 3.85 mentre il 2 è offerto a 4.35. Su Cplay e Begamestar è leggermente superiore l'offerta per segno 1, a 1.79, e pareggio, a 3.96. La vittoria degli inglesi paga 4.30.

Il pronostico di Barcellona-Manchester United non può prescindere da un esito come il Goal, bancato mediamente a 1.65. Interessante la combo Goal+Over 2,5 a quota 1.95.