Sassuolo-Napoli: per Gollo-Predictor più goal nel secondo tempo

La squadra di Spalletti conserva l'imbattibilità nella prima frazione di gioco non avendo mai chiuso i primi 45 minuti sotto contro nessuna avversaria: 12 vinte e 10 pareggiate con 24 goal fatti e 7 subiti.

Non cambia molto se analizziamo il cammino del Napoli nei primi tempi ma fuori casa dove vanta 5 vittorie e 6 pareggi con però "solo" 8 goal fatti e 3 subiti.

I numeri del Sassuolo sono ovviamente meno esaltanti anche se in casa nei primi tempi segna 5 Goal (mezzo a partita) e ne subisce altrettanti.

Secondo Gollo-Predictor, l'algoritmo predittivo del CorrieredelloSport, il risultato atteso per il primo tempo è di 0,45 a 0,77 il che si traduce in un Over 0,5 1° Tempo che dovrebbe valere 1,41 (contro l'1,32 offerto mediamente dai book) e un Over 1.5 1° Tempo che dovrebbe essere quotato a 2,88 mentre viene offerto ad un più misero 2,50.

Poichè Gollo si attende un finale da 1,16 a 2,10 (i goal attesi sono in decimale come avrete capito) possiamo stimare l'Over 0,5 2° Tempo in 1,15 ma soprattutto l'Over 1.5 2° Tempo in 1,66 entrambi quotati più alti dai Book e quindi convenienti da giocare.

Ecco quindi che il pronostico di GOLLO-Predictor per questo match è:

Tempo con più Goal il Secondo a quota 2,15.

