Pronostico Sampdoria-Bologna, per le quote blucerchiati sfavoriti ma...

La Sampdoria ormai è una squadra che non ha più nulla da perdere. L' undici blucerchiato , penultimo in classifica con soli 11 punti conquistati nelle prime 22 giornate, dopo aver pareggiato per 0-0 contro l' Inter proverà a battere il Bologna per cercare di raggiungere il prima possibile la zona salvezza.

Gabbiadini e compagni (0 successi in casa), in attesa di scoprire i risultati di Spezia-Juventus e Verona-Roma, con una vittoria in questo match si porterebbero momentaneamente a meno 5 dal quart'ultimo posto.

Il Bologna di Thiago Motta naviga tranquillo nella parte centrale della classifica. La compagine rossoblù ha perso ben 6 dei primi 10 incontri disputati in trasferta.

Blucerchiati motivati, scopri il pronostico

I numeri fatti registrare dalla Sampdoria a Marassi non lasciano però di certo partire i blucerchiati con i favori del pronostico. Il segno 1 paga mediamente 3.20 mentre il "2" si gioca a circa 2.40, le motivazioni però a volte contano più di qualsiasi altra cosa quindi non si può escludere del tutto lo scenario che vede i padroni di casa conquistare almeno un punto in questo incontro. La doppia chance 1X vale 1.56 mentre il Multigol Casa 1-2 è offerto a 1.62.