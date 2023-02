Pronostico Monza-Milan, per le quote è ok il Goal

Monza-Milan, fai il tuo pronostico

Monza in salute, Milan convalescente: ecco i consigli

Pareggia in casa e vince fuori, così il Monza da sei giornate a questa parte. Una tendenza inaugurata dal 2-2 casalingo con l'anima nerazzurra di Milano, l'Inter.

Il Diavolo di Pioli è tornato a ruggire sia in campionato (1-0 al Torino) che in Champions (1-0 al Tottenham), resta da riassaporare il gusto della vittoria in trasferta che manca dal 4 gennaio: 2-1 alla Salernitana, forse l'ultima occasione in cui si è vista la miglior versione di Rafa Leao.

Un Milan convalescente saprà imporsi nella tana di un Monza che scoppia di salute? Il 2 rossonero paga circa 2.10, l'1 si gioca a 3.50 mentre la X vale 3.30.

Il Goal ci può stare ed è proposto a 1.75, la combo X2+Over 1,5 (il Milan non pareggia per 1-1 dalla 2ª di campionato) è in lavagna a 1.70.