Pronostico Spezia-Juventus, le quote pendono dalla parte dei ragazzi di Allegri

Per la Juventus è di nuovo tempo di pensare al campionato. La squadra allenata da Massimiliano Allegri dopo aver ospitato il Nantes in Europa League si prepara a giocare in trasferta sul campo dello Spezia . La " Vecchia Signora " in Serie A è reduce dalla vittoria di misura ottenuta allo Stadium contro la Fiorentina (1-0) mentre nell'ultima trasferta disputata ha battuto la Salernitana per 3-0. I bianconeri sono riusciti a mantenere la propria porta inviolata in 4 delle precedenti 5 gare esterne del torneo.

Lo Spezia al momento si trova in quart'ultima posizione con soli 19 punti conquistati nelle prime 22 giornate. La compagine ligure al "Picco" con 13 gol all'attivo e 17 al passivo ha fatto registrare 2 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.

Fai ora i tuoi pronostici!

La Juventus parte favorita, scopri il pronostico

Per le quote non sembra esserci partita, il successo della Juventus è in lavagna mediamente a 1.60 mentre il segno 1 è proposto ad oltre 5.50. Dusan Vlahovic e compagni riusciranno a segnare almeno due reti in questo incontro? L'Over 1,5 Ospite paga 1.77. Da notare che lo Spezia in casa ha chiuso la bellezza di 7 match su 11 con 3 o 4 reti al novantesimo, la "combo" X2+Multigol 2-4 si gioca a 1.71.