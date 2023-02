Pronostico Cesena-Reggiana, una sfida ad altissima... quota

Cesena imbattuto da 11 partite di fila

Se fosse un gioco sarebbe “Scopri le differenze”. Numeri in fotocopia se si parla di gol realizzati e subìti: 46 vs 17. Il top insomma.

La squadra di Tedesco arriva all’appuntamento forte di una striscia di 11 risultati utili di fila (9 vittorie e 2 pareggi), l’ultima volta senza punti e senza gol segnati risale al 29 novembre: ko a Lucca per 1-0.

La Reggiana dopo la sconfitta in casa dell’Ancona si è subito rimessa in carreggiata calando il tris contro il Gubbio. Da vedere ora la “risposta” al ko rimediato nel girone d’andata contro il Cavalluccio che sbancò il Mapei Stadium con una rete di bomber Corazza.

Il Cesena proverà a sfruttare la spinta di un pubblico delle grandi occasioni e le quote danno fiducia alla squadra bianconera.

L’1 vale circa 2.25, il colpo esterno dei granata triplica la posta come pure il pareggio (mai centrato dalla Reggiana negli ultimi nove turni) che in partite del genere è un’opzione sempre attendibile. La sensazione è che il Cesena possa conquistare almeno un punto, da provare la combo 1X+Multigol 1-4 a 1.65.