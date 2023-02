Pronostico Torino-Cremonese, festival di Under per i granata in casa

All'andata Cremonese-Torino finì 2-1 per i granata di Juric , che nel posticipo della 23ª giornata di Serie A cercano il "bis" a spese dell'ultima in classifica (8 pareggi e 14 sconfitte). I grigiorossi dal canto loro vogliono regalarsi la sospirata prima vittoria in campionato per far scattare la scintilla. Sbloccarsi in casa del Torino però non sarà impresa facile.

Torino-Cremonese, fai il tuo pronostico

Toro imbattuto e... ecco una combo da provare

Vero che in casa i piemontesi hanno segnato solo 8 reti ma sono state ben capitalizzate grazie a un'attenta fase difensiva che ha concesso appena 6 gol (consideriamo nel computo anche il derby, giocato per convenzione "in casa").

Nel loro stadio quindi Miranchuk e compagni sono votati all'Under 2,5, l'unica eccezione alla regola è rappresentata da Torino-Milan: 2-1. Inevitabile quindi chiedersi quante reti verranno realizzate in questo posticipo. Per le quote vincerà ancora il partito dell'Under 2,5 (a 1.70), l'Over 2,5 rincorre a 2.05.

Partita che dovrebbe regalare da due a quattro reti complessive, con il Toro imbattuto. Il pronostico di Torino-Cremonese è 1X+Multigol 2-4, la relativa quota è 1.73.