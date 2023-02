Pronostico Inter-Porto, che sfida tra Inzaghi e Conceicao!

La Champions bussa alla porta dell'Inter di Simone Inzaghi che nell'andata degli ottavi di finale ospita il Porto di Conceicao. I lusitani hanno chiuso in vetta con 12 punti (4 vittorie e due sconfitte) al loro girone davanti a Club Brugge, Leverkusen e Atletico Madrid. L'Inter ha compiuto un piccolo capolavoro piazzandosi alle spalle del Bayern ed estromettendo dalla corsa il Barcellona.

Inter-Porto, fai il tuo pronostico

Inter favorita, ecco una combo da provare

Per le quote l'Inter parte favorita a 1.75 ma il Porto è un avversario smaliziato ed esperto, a immagine e somiglianza del suo leader Pepe (occhio ad un giallo per il roccioso difensore dei Dragoni).

La squadra di Conceicao ha vinto le ultime dieci gare disputate e la sua ultima sconfitta risale ad ottobre, in campionato, contro il Benfica.

L'Inter sa di non dover concedere spazi ai biancoblu di Oporto, obiettivo a cui guardare con fiducia: da inizio 2023 solo contro il Monza i nerazzurri hanno subìto più di una rete.

Il pronostico di Inter-Porto è dunque una combo: Under 2,5 Casa+Under 1,5 Ospite a quota 1.55.