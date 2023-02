Frosinone-Parma di Serie B, il pronostico è una... doppia possibilità

Appuntamento allo Stirpe venerdì sera per uno dei due anticipi della 26ª giornata di Serie B . Alle 20.30 il Frosinone di Fabio Grosso , capolista con ben 12 punti di vantaggio sul Genoa , ospita il Parma di Buffon che è ai margini della zona playoff .

Frosinone-Parma, fai il tuo pronostico

Le statistiche delle due squadre e i consigli per le scommesse

Il Parma ha perso ben 9 volte in 25 partite ma, se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, i ducali hanno sempre conquistato almeno un punto dopo un ko. Le statistiche fanno risaltare un esito "ritardatario" e uno "ripetitivo": manca la somma gol 3 nelle trasferte giocate dal Parma mentre l'Under 2,5 si ripropone da cinque giornate a questa parte.

Il Frosinone è imbattuto in casa con 10 vittorie e 2 pareggi, in evidenza il Multigol 1-3 che si è visto in 21 delle 25 partite giocate dai laziali mentre la somma gol maggiore di 4 ancora manca all'appello.

Per le quote è favorito l'undici di Fabio Grosso, l'1 finale è bancato mediamente a 2.10/2.15 contro il 3.75 di media per il 2 del Parma.

Il pronostico di Frosinone-Parma è un esito Multichance o doppia possibilità: Goal o Over 2,5 a quota 1.63.