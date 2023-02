Scommesse Serie B, Pisa-Perugia: 5 No Goal di fila per gli umbri

Oltre a Frosinone-Parma venerdì sera si gioca un altro anticipo della ventiseiesima giornata di Serie B. Il Pisa, la squadra che finora ha pareggiato più di tutte in campionato, riceve un Perugia con cinque No Goal di fila alle spalle. Gara dal pronostico incerto in cui le quote concedono comunque il ruolo di favorita alla formazione allenata da Luca D'Angelo.