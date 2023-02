Consigli Fantacalcio, Lo Scomm punta su un nigeriano... ma non è Osimhen

La scorsa settimana Lo Scomm ha fatto doppietta puntando a ragione sul riscatto di Ciro Immobile e Romelu Lukaku . Un bottino che poteva essere ancora più ricco se il palo non avesse fermato Leao e Laurientè (anche gol annullato per la punta del Sassuolo), altri due giocatori suggeriti dal tipster che adesso è pronto ad aprire un nuovo capitolo con altri suggerimenti sui possibili protagonisti del weekend di campionato . Anche un centrocampista e un difensore tra i “nominati” dallo Scomm , ecco chi sono i protagonisti in questione.

Empoli-Napoli

Solo il turnover può fermare Victor Osimhen e non è da escludere che Luciano Spalletti possa far rifiatare il suo diamante nigeriano al Castellani di Empoli. Se così fosse spazio al Cholito Simeone, che quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene (al Mapei il Var gli ha tolto un gol). Un sigillo dell’attaccante si gioca a 2.50.

Bologna-Inter

Un rigore con l’Udinese (segnato al secondo tentativo) per scrollarsi di dosso mesi e mesi di buio. Poi, un guizzo da bomber vero contro il Porto in Champions League. Per Romelu Lukaku non è questo il momento di fermarsi e al Dall’Ara il belga sente profumo di terzo gol consecutivo. Un’eventualità offerta a 2.75.

Udinese-Spezia

Nelle aste invernali del Fantacalcio è stato uno dei nomi più appetibili. Thauvin deve raccogliere sulle spalle l’eredità di Deulofeu, una bella fucina di gol e (soprattutto) assist. Il francese contro lo Spezia ha una buona chance per regalare qualche bonus. L’agognato “+3” vale una quota pari a 3.50.

Milan-Atalanta

Per uno come Ademola Lookman (12 reti in campionato) tre giornate di fila senza segnare fanno notizia. Nulla di preoccupante visto che contro la Lazio il nigeriano (assist) ha sfoderato una prova da 7 pieno. Ora serve il gol, bancato mediamente a 3.50.

Lazio-Sampdoria

Un “Mago” che si fa ipnotizzare suona strano ma è ciò che è successo a Luis Alberto contro la Salernitana: rigore parato da Sepe. Il fantasista ha detto che si farà perdonare e l’impegno (abbordabile) contro la Samp può essere un’occasione per mantenere la promessa. Gol o assist per Luis Alberto? In entrambi i casi la quota è da 4 volte la posta.

Cremonese-Roma

Cristante è l’uomo di fiducia di Mourinho che potrebbe rivelarsi prezioso in partite “sporche” come quella di Cremona in cui si deve sudare per portare a casa l’intera posta. Botta da fuori o colpo di testa sui calci da fermo, Bryan i due pezzi ce li ha nel repertorio e allo Zini potrebbe darne una dimostrazione. A quota 9 ci si può fare un pensierino.

Juventus-Torino

Da un centrocampista a un difensore. Gleison Bremer vive un derby particolare, da grande ex granata. La tentazione di provarlo marcatore è forte, quasi irresistibile. Dopo aver visto la quota, a 15, ogni residuo dubbio si dissolve!