Serie A, Milan-Atalanta e non solo: ecco i pronostici di Pengwin

Alle 20.45 di domani andrà in scena a San Siro la sfida tra Milan e Atalanta, con i rossoneri intenzionati a tenere a distanza la Dea dopo essere andati a +3 la scorsa settimana.

Milan, una solidità ritrovata

Il Milan si è ripreso dopo un periodo nero e nello scorso weekend ha vinto per la terza volta consecutiva col punteggio di 1-0 in casa del Monza, mantenendo ancora una volta la porta inviolata.

La squadra di Pioli ha ritrovato il quarto posto e ora vuole tenerselo stretto in questo scontro diretto per un posto in Champions League. Maignan dovrebbe tornare tra i convocati mentre rimane ancora out Bennacer.

Dopo la bella vittoria contro la Lazio, la Dea ha steccato a sorpresa in occasione della sfida casalinga contro il Lecce, da cui è uscita sconfitta per 1-2. La squadra di Gasperini ha faticato a gestire la pressione furiosa dei pugliesi, rendendosi effettivamente pericolosa solo nella seconda metà di partita.

Se i nerazzurri vogliono la Champions, molto passerà da queste partite contro le dirette avversarie. Out rimangono sempre Hateboer e Zapata, fermi ai box.

Il Milan sembra aver dunque ritrovato fiducia e si presenta a questa importante sfida col morale altro dopo le recenti buone prestazioni.

La Dea invece continua ad essere abbastanza altalenante dal punto di vista dei risultati ma con elementi sempre temibili come Lookman e Hojlund capaci di impensierire la retroguardia del “Diavolo”.

Si può quindi ipotizzare una gara in cui entrambe le formazioni avranno diverse occasioni da gol e con possibilità di segnare almeno una rete per parte.

Per questa ragione il consiglio è di orientarsi sull’esito Goal.

Lazio-Sampdoria, una vittoria per obiettivi diversi

La Lazio nell’ultimo turno ha vinto e convinto in casa della Salernitana, sbarazzandosi dei campani per 0-2 grazie alla doppietta del finalmente ritrovato Ciro Immobile. La squadra di Sarri si trova al momento in quinta posizione, ma considerando l’impegno tra Milan e Atalanta avrà la possibilità di allungare su una delle due nel caso non sbagliasse la propria partita.

Samp che, come ogni weekend, ci ha provato, ma che anche nell’ultima gara è uscita sconfitta tra le mura amiche sotto i colpi del Bologna. I blucerchiati si ritrovano penultimi a 8 punti dalla zona salvezza e hanno urgente bisogno dei 3 punti per rivedere un minimo di luce. La gara è complessa, occhio infatti all’orgoglio dei liguri.

La Lazio nel complesso è sicuramente superiore rispetto alla Samp e parte favorita per la vittoria nonostante le diverse assenze. Per questa ragione optiamo per un 1 fisso a favore dei biancocelesti, che in settimana sono anche approdati agli ottavi di Conference League.

Inter a Bologna per scacciare i fantasmi dello scorso anno

Il Bologna ha vinto l’ultima gara in casa della Samp, portandosi a 32 punti e vedendo, seppur in lontananza, la zona europea. La squadra di Thiago Motta, ex della gara tra l’altro, ha sicuramente le carte in regola per fare male ai nerazzurri e non scenderà in campo solo per fare da sparring partner.

In uno stadio che fa emergere brutti ricordi dalla scorsa stagione per i nerazzurri, il gruppo di Inzaghi si giocherà 3 punti importanti nel lunch match di domenica per mantenersi al secondo posto e staccarsi dalle inseguitrici.

La vittoria in Champions contro il Porto ha fatto sicuramente bene all’ambiente, che ora con coraggio e fiducia ritrovata, e con un Lukaku in più, vuole ritrovare quella continuità che in campionato manca da troppo.

Scegliamo un X2+Over 1,5 perché sembra davvero difficile immaginare che l’Inter possa perdere questa gara. Allo stesso tempo non si può dare per spacciato un Bologna che dispone di armi importanti per far male.

Da considerare poi che la stanchezza per la sfida con il Porto potrebbe farsi sentire, ecco perché può essere utile coprirsi con una doppia chance.

