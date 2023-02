Salernitana-Monza, ecco le statistiche e il pronostico del match

I brianzoli ora si apprestano a sfidare la Salernitana in trasferta. Gianluca Caprari e compagni sono sempre riusciti a conquistare almeno un punto nelle ultime 4 gare esterne del torneo, al pareggio di Firenze (1-1) hanno fatto seguito i successi contro la Cremonese (3-2), la Juventus (2-0) e il Bologna (1-0).

Campani avvisati quindi, per fermare questo Monza non potranno di certo permettersi di compiere troppi errori. La Salernitana allo stadio "Arechi" è reduce da tre partite in cui ha sempre perso senza segnare gol (2-0 con il Napoli, 3-0 con la Juventus e 2-0 con la Lazio). L'ultimo punto conquistato in casa dall'undici di Paulo Sousa risale alla 17ª giornata di campionato, 1-1 contro il Torino di Juric. Il Goal in questo incontro è proposto mediamente a 1.77 mentre la "combo" Under 2,5 Casa+Over 0,5 Ospite si gioca a solamente a 1.36.

Il Monza in trasferta non ha ancora mai fatto registrare il risultato esatto "1-2". La possibilità che il confronto tra le due squadre termini con uno di questi risultati "1-1; 1-2" moltiplica la posta per circa 4.20.