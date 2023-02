Scommesse Serie A: alla "Dacia Arena" c'è Udinese-Spezia, ecco il pronostico

Lo Spezia dopo aver perso per 2-0 in casa contro la Juventus ha deciso di affidare la panchina a Leonardo Semplici . L'ex tecnico del Cagliari proverà in tutti i modi a risollevare le sorti di una squadra posizionata al quart'ultimo posto in classfica e reduce da quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate di Serie A .

La compagine ligure domani gioca in trasferta contro l'Udinese, Daniele Verde e compagni nelle prime 11 gare esterne del torneo (6 gol realizzati e ben 20 subiti) sono riusciti a centrare il successo soltanto in due occasioni mentre nelle restanti 9 partite hanno fatto registrare 1 pareggio e 8 ko.

In classifica l'undici friulano vanta 11 punti in più dello Spezia ma alla "Dacia Arena" ritarda il segno 1 (non vince) da ben 7 incontri consecutivi (5 pareggi e 2 sconfitte).

Fai ora i tuoi pronostici!

Ecco l'esito da provare in controtendenza, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro sorridono ai ragazzi di Andrea Sottil, il segno 1 è in lavagna a circa 1.60 mentre la doppia chance X2 vale mediamente 2.25. Interessante notare come l'Udinese nelle precedenti 5 giornate di campionato abbia sempre regalato la "X" all'intervallo. Alla "Dacia Arena" può uscire in controtendenza la doppia chance 1/2 al duplice fischio dell'arbitro, una tale possibilità moltiplicherebbe per 1.55 una qualsiasi puntata.