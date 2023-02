Milan-Atalanta, il pronostico del big match di Serie A

I riflettori sono tutti puntati sullo stadio Meazza , il big match della 24ª giornata di Serie A mette a confronto il Milan di Pioli e l' Atalanta di Gasperini . Entrambe le compagini cercheranno di vincere questo incontro, in palio ci sono tre punti che potrebbero risultare decisivi a fine stagione per la qualificazione alla prossima Champions League .

Il "Diavolo" dopo aver incassato la bellezza di 14 reti tra la 17ª e la 21ª giornata sembra aver trovato un modo per correggere le disattenzioni difensive. Il club rossonero nelle ultime tre partite disputate tra campionato e Champions League ha sempre vinto per 1-0 contro Torino, Tottenham e Monza.

La "Dea" che si presenta a San Siro è una squadra che in questo inizio di 2023 ha alternato grandi prestazioni (8-2 in casa contro la Salernitana, 3-3 a Torino contro la Juventus e 2-0 sul campo della Lazio) a deludenti risultati (sconfitta per 1-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo e ko contro il Lecce a Bergamo).

Fai ora i tuoi pronostici!

Segnano entrambe? Ecco la quota del Goal

Le quote vedono l'undici rossonero partire leggermente con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna a circa 2.20 mentre il "2" nerazzurro si gioca mediamente a 3.30. L'ultimo precedente andato in scena al Meazza è terminato 2-0 in favore del Milan, in questo incontro il Multigol Casa 1-2 è proposto a 1.55 mentre il Goal in controtendenza si gioca a 1.68.